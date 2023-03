Mešane patrulje začele delovati tudi na meji med Slovenijo in Avstrijo

Ljubljana, 17. marca - Zaradi učinkovitega preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij so prejšnji teden na meji med Slovenijo in Avstrijo začele delovati skupne mešane patrulje, sestavljene iz pripadnikov slovenske in avstrijske policije, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Mešane patrulje so že prej delovale na mejah z Italijo, Hrvaško in Madžarsko.