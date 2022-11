MZZ: Vnovično avstrijsko podaljšanje nadzora na meji neutemeljeno

Ljubljana, 8. novembra - Odločitev Avstrije o vnovičnem podaljšanju nadzora na meji s Slovenijo za še šest mesecev do maja prihodnje leto je neutemeljena, saj Dunaj za to ni dokazal obstoja nove varnostne grožnje, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Slovenija pričakuje, da bo Avstrija izvajanje začasnega nadzora na meji s Slovenijo ukinila.