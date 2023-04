Evropska komisija: Nadzor na notranjih schengenskih mejah skrajni ukrep

Bruselj, 11. aprila - Pri Evropski komisiji so glede namere Avstrije, da za šest mesecev znova podaljša nadzor na meji s Slovenijo, pa tudi z Madžarsko, danes poudarili, da mora biti nadzor na notranjih schengenskih mejah izreden, časovno omejen in skrajni ukrep. Ob tem so pojasnili, da glede vprašanja uvedbe mejnih kontrol sodelujejo z vsemi državami članicami EU.