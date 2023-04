Ministrstvo objavilo stanje prijav za vpis v začetni letnik srednješolskih programov

Ljubljana, 7. aprila - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na spletni strani objavilo stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/24. V skladu z razpisom in rokovnikom imajo kandidati možnost, da do 24. aprila svojo prijavo iz kakršnikoli razlogov prenesejo na drugo šolo oziroma drug izobraževalni program. Na srednjih šolah je razpisanih 25.560 mest.