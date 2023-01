Objavljen razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za novo šolsko leto

Ljubljana, 20. januarja - Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/24. Na srednjih šolah je razpisanih 25.560 vpisnih mest. Informativni dnevi so predvideni 17. februarja ob 9. in 15. uri in 18. februarja ob 9. uri.