Žičničarji kljub slabšemu obisku kot prejšnjo zimo zadovoljni s sezono

pripravila Tinkara Zupan in dopisniki

Krvavec/Kranjska Gora/Maribor/Bovec/Rogla, 7. aprila - Smučarska sezona se bliža koncu. Večina smučišč jo je sklenila marca, z velikonočnimi prazniki se končuje tudi smuka na Voglu in Krvavcu, medtem ko bo na Kaninu možna še vsaj do začetka maja. Čeprav je bil obisk smučišč letos manjši kot v odlični lanski sezoni, so žičničarji večinoma zadovoljni.