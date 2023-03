Na Pohorju smuka do konca tedna, nato vzdrževalna dela na gondoli

Maribor, 27. marca - Zimska sezona na Mariborskem Pohorju, kjer je ponoči in zjutraj na areškem delu zapadlo tudi do 40 centimetrov novega snega, bo predvidoma trajala še do konca tedna in bo tako presegla 120 smučarskih dni. Medtem ko bodo začeli predprodajo sezonskih vozovnic za novo sezono, pa bo po koncu letošnje zaradi vzdrževalnih del moten promet gondole.