Na Areškem Pohorju za vikend ob koncu sezone brezplačna smuka

Maribor, 30. marca - Letošnja uspešna zimska sezona na pohorskih smučiščih, s katerimi upravlja mestno podjetje Marprom, se izteka v nedeljo, ko bodo pripravili zadnji in skupno 124. smučarski dan. Kot so danes sporočili, bodo ob koncu sezone na Arehu v soboto in nedeljo vsem obiskovalcem omogočili brezplačno smuko.