Na dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače si še želijo zim, kot je letošnja

Semič, 27. februarja - Na dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače si v zadnji zimski sezoni obetajo rekorden obisk. Po pretoplem decembru in prvi polovici januarja so se sicer bali, da bodo zaradi visokih stroškov izdelave umetnega snega pridelali izgubo, a so jih nato v drugi polovici januarja rešile obilne snežne padavine, je povedal vodja smučišča Borut Koprivnik.