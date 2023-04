Prigožin: Wagner "v pravnem smislu" osvojil Bahmut

Doneck, 3. aprila - Vodja zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin je danes povedal, da so njegove sile "v pravnem smislu" osvojile kraj Bahmut. Iz generalštaba ukrajinske vojske so nekoliko pozneje zatrdili, da so branilci Bahmuta odbili 20 napadov, ter da še vedno obvladujejo porušeno mesto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.