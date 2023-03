Fides: Trajanje in posledice zdravniške stavke bodo odvisne le od vlade

Ljubljana, 31. marca - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan zavaja javnost glede nezakonitosti za 2. aprila napovedanega nadaljevanja zdravniške stavke, so se odzvali v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides). Če bo vlada kršila sporazum s Fidesom, bo morala prevzeti odgovornost za trajanje in posledice stavke, so sporočili.