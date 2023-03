Za 2. april predvideno nadaljevanje zdravniške stavke

Ljubljana, 22. marca - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za 2. april napovedali nadaljevanje splošne zdravniške stavke, če do 1. aprila ne bo realiziran oktobra sklenjen sporazum med vladno stranjo in sindikatom. Ta do omenjenega datuma predvideva oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo, a je vlada ta rok zamaknila za tri mesece.