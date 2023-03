Fides v primeru neoblikovanja zdravstvenega stebra do 1. aprila vztraja pri napovedi stavke

Ljubljana, 29. marca - Vladna stran je danes reprezentativnim sindikatom zdravstva in socialnega varstva predstavila svoj predlog koncepta načrtovanega plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo, ki je po ocenah sindikatov skromen, a pomeni premik k vsebini. V zdravniškem sindikatu Fides medtem vztrajajo pri napovedi stavke, če steber ne bo oblikovan do 1. aprila.