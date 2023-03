Vladna stran rok za oblikovanje zdravstvenega stebra zamaknila, Fides ne izključuje stavke

Ljubljana, 22. marca - Vladna stran ter sindikati zdravstva in socialnega varstva se danes niso pogajali o vsebinah načrtovanega plačnega stebra za zdravstvo, pač pa je vladna stran sindikate obvestila o spremembi časovnice pogajanj in rok za oblikovanje stebra s 1. aprila zamaknila na 30. junij. V Fidesu so z zamikom nezadovoljni in ne izključujejo možnosti stavke.