Iz vrst romskih svetnikov izvoljenih sedem članov sveta romske skupnosti

Murska Sobota/Novo mesto, 31. marca - Na naknadnih volitvah predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti so izvolili sedem članov sveta romske skupnosti. Izvoljeni so bili Darko Rudaš, Nataša Horvat, Dario Baranja, Matej Breznik, Ludvik Horvat, Marjan Hudorovič in Duško Smajek, so objavili na spletni strani Urada vlade za narodnosti.