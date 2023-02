V ponedeljek konstitutivna seja sveta romske skupnosti, a zaenkrat v nepopolni sestavi

Ljubljana, 15. februarja - Za ponedeljek je sklicana konstitutivna seja Sveta romske skupnosti RS. Svet sestavlja 21 članov, od tega 14 predstavnikov Zveze Romov Slovenije in sedem predstavnikov romskih skupnosti v občinskih svetih. A se je pri volitvah slednjih zapletlo, saj v torek, ko so potekale, ni glasoval noben volivec, ki je imel pravico voliti.

Urad vlade za narodnosti je skladno z zakonom o romski skupnosti za torek razpisal redne volitve predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti. Za člana oz. članico sveta romske skupnosti so prejeli osem kandidatur, vse so bile ustrezne.

Volitve so v torek potekale med 9. in 17. uro na sedežu urada v Ljubljani. Kot so v uradu danes pojasnili za STA, je imelo volilno pravico 20 romskih občinskih svetnikov, a nihče od njih ni glasoval. Tako tudi ni bil nihče izvoljen.

Je pa 14 svojih predstavnikov v svet pravočasno imenovala Zveza Romov Slovenije. Za ponedeljek je tako sklicana konstitutivna seja sveta, kjer bo svet na novo konstituiran, če se bodo seje udeležili vsi predstavniki, ki jih je imenovala zveza, in če bodo med seboj uspešno izvolili predsednika, so še pojasnili.

Svet romske skupnosti, ki predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov, je bil ustanovljen 20. junija 2007 na podlagi zakona o Romih.