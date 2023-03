Vladni urad za narodnosti razpisal naknadne volitve v svet romske skupnosti

Vladni urad vse izvoljene predstavnike in predstavnice romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, torej romske svetnike in svetnice, obvešča, da so upravičeni do kandidature za člana oziroma članico Sveta romske skupnosti RS.

Romski svetniki in svetnice svojo morebitno kandidaturo za člana oziroma članico Sveta romske skupnosti pošljejo po pošti ali osebno prinesejo v urad. Zadnji rok za vložitev kandidature je 17. marec do 14. ure. Za pravočasno se šteje tudi kandidatura, ki bo 17. februarja priporočeno oddana na pošti.

Vsi izvoljeni predstavniki in predstavnice romskih skupnosti v občinskih svetih samoupravnih lokalnih skupnosti so bili pisno obveščeni o poteku volitev in možnostih ter postopku vlaganja kandidatur ter s tem povezanimi roki, so sporočili iz urada.

Svet sestavlja 21 članov, od tega 14 predstavnikov Zveze Romov Slovenije in sedem predstavnikov romskih skupnosti v občinskih svetih. Trenutno je njegova sestava nepopolna, saj na februarskih volitvah sedmih članov sveta iz vrst romskih svetnikov ni glasoval nihče, tako tudi izvoljen ni bil nihče.

Je pa 14 svojih predstavnikov v svet pravočasno imenovala Zveza Romov Slovenije. Imenovani člani so nato za predsednika sveta soglasno izvolili Jožefa Horvata Sandrelija, ki je bil tudi edini kandidat. Z njegovo izvolitvijo je bil svet na novo konstituiran.