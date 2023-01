Romski svetniki lahko do 1. februarja oddajo kandidaturo za člana Sveta romske skupnosti

Ljubljana, 17. januarja - Urad vlade za narodnosti obvešča romske svetnice in svetnike, da so upravičeni do kandidature za članico oziroma člana Sveta romske skupnosti. Kandidaturo je treba poslati uradu, rok pa se izteče 1. februarja ob 14. uri. Pravočasne bodo tudi kandidature, ki bodo na pošti oddane priporočeno 1. februarja, so zapisali v uradu vlade.