Ministrstvo odpovedalo petkovo predstavitev predlogov zakonov o zdravstvenem informacijskem sistemu in o strukturni prenovi ZZZS

Ljubljana, 30. marca - Na ministrstvu za zdravje so za petek sprva napovedali predstavitev predlogov zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu in zakona za strukturno prenovo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Popoldne pa so zaradi neodložljivih obveznosti ministra Danijela Bešiča Loredana petkovo novinarsko konferenco odpovedali.