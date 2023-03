Ministrstvo ob domnevnih grožnjah z odstopom Bešiča Loredana poudarja njegovo politično odgovornost za izvedbo zdravstvene reforme

Ljubljana, 28. marca - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se zaveda svoje politične odgovornosti do koalicijskih zavez in zdravstvene reforme, so v odzivu za STA na poročanje medijev o grožnjah ministra z odstopom zapisali na ministrstvu. Napovedujejo, da bodo v petek v javno razpravo poslali predloga zakonov o digitalizaciji v zdravstvu in prenovi ZZZS.