Golob: Zakona o ZZZS in digitalizaciji v zdravstvu do konca meseca v javno obravnavo

Ljubljana, 20. marca - Premier Robert Golob je na poslansko vprašanje Ive Dimic (NSi) glede zdravstvene reforme odgovoril, da bodo do konca meseca v javno obravnavo poslali zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in o digitalizaciji v zdravstvu. Dimic je vladi med drugim očitala neučinkovitost in zamude pri časovnici izvajanja reforme.