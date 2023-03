Koalicijski partnerji presenečeni nad Golobovimi izjavami o usodi davčne reforme

Ljubljana, 29. marca - Izjave premierja Roberta Goloba glede usode davčne in drugih reform, ki jih za letos napoveduje vlada, so koalicijske partnerje presenetile, pa tudi nekoliko vznemirile. V SD so njegove besede po neuradnih informacijah povzročile precejšnje nezadovoljstvo, v Levici menijo, da je treba vztrajati pri predstavljenih izhodiščih davčne reforme.