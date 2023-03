Na Ljubnem ob Savinji cvetnonedeljske butarice različnih oblik od kitare do križa

piše Polona Šega

Ljubljana/Ljubno ob Savinji/Celje, 31. marca - Za cvetno nedeljo, ki jo Katoliška cerkev obeležuje zadnjo nedeljo pred veliko nočjo, je značilen blagoslov butaric ali oljčnih vejic. Ponekod v Sloveniji, denimo na Ljubnem ob Savinji, izdelovanje značilnih butaric lahko zahteva tudi več ur dela. Potice, kot jim rečejo, so različnih oblik od kitare do križa, so na Ljubnem povedali za STA.