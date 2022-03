Začenjajo se letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona

Škofja Loka, 18. marca - S predstavitvijo nove številke zbornika Pasijonski doneski in odprtjem razstave se drevi ob 19. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki začenjajo letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona. Trajali bodo do 23. aprila in z različnimi dogodki pomagali vzdrževati pasijonsko kondicijo do naslednje uprizoritve pasijona.