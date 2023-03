Za ohranjanje pasijonske kondicije tudi letos Dnevi Škofjeloškega pasijona

Škofja Loka, 8. marca - Škofjeloški javni zavod za organizacijo prireditev in dogodkov 973 tudi letos v sodelovanju s številnimi drugimi akterji na Loškem v postnem in velikonočnem času pripravlja tradicionalne Dneve Škofjeloškega pasijona, ki so namenjeni ohranjanju pasijonske kondicije v času do njegove ponovne uprizoritve. Ta je predvidena v letu 2025.