Avstralija uvedla omejitve emisij za največje onesnaževalce

Sydney, 1. aprila - Avstralski parlament je v četrtek sprejel zakon o omejitvah emisij za podjetja, ki najbolj onesnažujejo okolje. V njem je zapisano, da morajo ta podjetja do leta 2030 vsako leto zmanjšati emisije za 4,9 odstotka ali pridobiti emisijske kupone v enakovredni vrednosti. Omejitve bodo veljale tudi za podjetja, kot so Santos, Chevron in Rio Tinto.