Vsebine plačnega stebra za zdravstvo bodo urejene v kolektivnih pogodbah

Ljubljana, 8. marca - Vladna stran in predstavniki reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva bodo v prihodnjem tednu podpisali sporazum o obsegu pogajanj za plačni steber v zdravstvu. Na današnjih pogajanjih so se namreč dogovorili, da bodo tako tarifni kot normativni del urejali v kolektivnih pogodbah za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.