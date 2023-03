Državni program obvladovanja raka in Onkološki inštitut podpirata novelo tobačnega zakona

Ljubljana, 28. marca - Državni program obvladovanja raka in Onkološki inštitut Ljubljana v celoti podpirata predlog sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Podpirata tudi dodaten predlog NIJZ za skrajšanje prehodnega obdobja pri ukinitvi kadilnic in za podkrepitev ukrepov nadzora nad tobakom v zakonu, so zapisali v pismu podpore.