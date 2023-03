NIJZ podpira predlog zakona za strožje omejevanje tobačnih izdelkov

Ljubljana, 13. marca - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v celoti podpira predlog sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje. Ob tem predlagajo skrajšanje prehodnega obdobja pri ukinitvi kadilnic ter dodatne ključne ukrepe nadzora nad uporabo tobaka, so zapisali na spletni strani.