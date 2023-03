Uporaba izdelkov z nikotinom za mladostnike predstavlja dodatna tveganja

pripravila Neža Petan

Ljubljana, 27. marca - Uporaba izdelkov z nikotinom za mladostnike predstavlja pomembna dodatna tveganja. To so zasvojenost, ki se lahko razvije zelo hitro, škodljivi učinki na razvijajoče se možgane in višje tveganje za uporabo drugih drog, je v pogovoru z novinarji o tobačnem zakonu povedala zdravnica Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).