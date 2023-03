Nevladne organizacije na ustavno sodišče vložile intervencijo o vidikih presoje ustavnosti zakona o RTVS

Ljubljana, 28. marca - Predstavniki Društva novinarjev Slovenije, Mirovnega inštituta, centra PIC in zavoda Open, povezani v koalicijo RTV je ZAkon, so v ponedeljek na ustavno sodišče vložili intervencijo. V njej izkazujejo, da je za varovanje svobode medijev in pravice javnosti do obveščenosti nujna takojšnja uveljavitev novele zakona o Radiotelevizije Slovenija.