V. d. generalnega direktorja RTVS ne namerava odstopiti

Ljubljana, 15. marca - V. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je dejal, da ne bo odstopil s položaja, k čemur so ga pozvali svet delavcev in nekateri novinarski sindikati. Ocenili so namreč, da sodba višjega delovnega sodišča, po kateri je bilo njegovo imenovanje za generalnega direktorja leta 2021 nezakonito, pritrjuje njihovim opozorilom.