Sešlo se je 13 članov novega sveta RTVS, do odločitve ustavnega sodišča se bodo pripravljali na prevzem nalog

Ljubljana, 8. marca - Trinajst članov sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki so bili imenovani na podlagi novele zakona o RTVS, a zaradi odločitve ustavnega sodišča o začasnem zadržanju dela novele ne morejo začeti delovati, se je na lastno pobudo sešlo na spoznavnem srečanju. Kot so napovedali, se bodo do odločitve ustavnega sodišča pripravljali na prevzem nalog.