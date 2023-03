Odbor za kulturo računskemu sodišču naložil revizijo poslovanja RTVS

Ljubljana, 15. marca - Parlamentarni odbor za kulturo računskemu sodišču predlaga, naj izvede revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Zaradi sumov o nepravilnostih, ki se pojavljajo v javnosti, so računskemu sodišču naložili, naj še posebej preveri pravilnost in zakonitost sestave letnega poročila javnega zavoda za leto 2022.