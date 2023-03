Amnesty International: Odziv Zahoda na vojno v Ukrajini razkril dvojna merila

Pariz, 28. marca - Odločen odziv mednarodne skupnosti na rusko invazijo na Ukrajino je razkril dvojna merila Zahoda glede obravnavanja kršitev človekovih pravic po svetu in neuspeh mednarodnih institucij pri izvajanju in zaščititi človekovih pravic in univerzalnih vrednot, v danes objavljenem letnem poročilu za leto 2022 ugotavlja Amnesty International (AI).