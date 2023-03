Amnesty International opozarja na vse pogostejšo uporabo gumijastih nabojev na protestih

London, 14. marca - Policija na demonstracijah po vsem svetu proti mirnim protestnikom vse pogosteje uporablja gumijaste in plastične naboje, je opozorila nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International. V danes objavljenem poročilu še navaja, da to postaja vse bolj rutinska praksa, ki povzroča vse več poškodb in smrtnih žrtev.