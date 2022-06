Amnesty International ruski napad na gledališče v Mariupolju označila za vojni zločin

Mariupolj, 30. junija - Organizacija Amnesty International je danes sporočila, da so gledališče v Mariupolju, v katerega so se zatekli civilisti, marca napadle ruske sile, kar predstavlja vojni zločin. Ob tem so zavrnili ruske navedbe o lažnem napadu s strani Ukrajine, saj naj bi takšno eksplozijo lahko povzročili samo dve 500-kilogramski bombi, odvrženi iz zraka.