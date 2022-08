Amnesty International obžaluje povzročeno jezo zaradi poročila o Ukrajini

London, 7. avgusta - Nevladna organizacija Amnesty International je danes sporočila, da "globoko obžaluje stisko in jezo", ki jo je povzročila objava poročila, v katerem je ukrajinskim silam, ki se borijo proti ruski vojski, očitala kršitev mednarodnega prava. V svojem poročilu so namreč zapisali, da so ukrajinske sile civiliste izpostavile nevarnosti ruskega ognja.