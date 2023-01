Na shodu bolnikov v Ljubljani tudi kritike na račun zasebnega zdravstva

Ljubljana/Maribor/Koper, 10. januarja - Ljubljanski Trg republike so popoldne napolnili protestniki, bolniki, nezadovoljni s stanjem v zdravstvu. V govorih so poudarili predvsem pomen javnega zdravstva, ki mora biti dostopno za vse, in več kritičnih besed namenili odtekanju javnega denarja k zasebnikom. Stavkovnim zahtevam je prisluhnil tudi predsednik vlade Robert Golob.