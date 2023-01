Iniciativa Glas ljudstva ministrstvu za zdravje predala stavkovne zahteve bolnikov

Ljubljana, 4. januarja - Iniciativa Glas ljudstva je ministrstvu za zdravje predala stavkovne zahteve bolnikov. Med njimi so dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom. Stavko napovedujejo za 10. januar. Minister Danijel Bešič Loredan je odgovore na zahteve napovedal za petek.