Prijeli 30-letnega osumljenca požigov na Rožniku

Ljubljana, 27. marca - Policisti so prijeli 30-letnika, ki je osumljen, da je v petek zvečer zanetil požare na ljubljanskem Rožniku. Prvi požar se ni razširil in so ga pogasili policisti, drugi požar večjega obsega so pogasili gasilci, pri ogledu pa so našli še eno lokacijo, kjer je osumljenec poskušal zanetiti požar, a se ta ni razvil, so sporočili s PU Ljubljana.