Na Krasu o pomenu sistemske skrbi za gozd

Miren, 21. marca - Osrednja slovesnost ob današnjem mednarodnem dnevu gozdov je potekala dopoldne pri pomniku miru na Cerju. Govorci so izpostavili pomen sistemske skrbi za gozd ter njegovega sonaravnega in dejavnega upravljanja. Govorili so tudi o vplivu podnebnih sprememb na sposobnost obnove gozda, kar je pomembno tudi z vidika lanskega požara na Krasu.