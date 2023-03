Mednarodni dan gozdov letos v središče postavlja povezanost zdravja gozdov in ljudi

Ljubljana/Maribor, 21. marca - Na današnji dan obeležujemo mednarodni dan gozdov, ki letos v ospredje postavlja povezanost zdravja gozdov in ljudi ter vlogo trajnostne skrbi za gozdove pri blaženju podnebnih sprememb. V okoljski organizaciji Focus so ob tem izpostavili pomen trajnostnega upravljanja in povečevanja gozdnih površin, predvsem pa ohranjanja primarnih gozdov.