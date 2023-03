Golob: Za gašenje obsežnih požarov v naravi bosta še letos nabavljeni dve letali

Ljubljana, 20. marca - Premier Robert Golob je v odgovoru na vprašanje poslanca Svobode Boruta Sajovica dejal, da bosta za gašenje obsežnih požarov v naravi, kot je bil lanski na Krasu, še letos nabavljeni dve letali in dodaten gasilski modul za vojaško letalo spartan. Z dodatno opremo so, kot je dejal, okrepili tudi center za zaščito in reševanje v Sežani in Postojni.