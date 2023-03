MJU in občinska združenja v skupni izjavi sporočajo, da se upravne enote ne zapirajo

Ljubljana, 24. marca - Ministrstvo za javno upravo (MJU) in združenja občin sporočajo, da se upravne enote ne zapirajo in da je njihov skupen cilj boljša javna uprava, so zapisali v izjavi za javnost. Občinska združenja so na današnji seji delovne skupine za lokalno samoupravo glede tega prejela pomirjujoča pojasnila, so dodali v izjavi.