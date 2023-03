SDS zaradi načrtovane reorganizacije upravnih enot zahteva sklic nujne seje odbora

Ljubljana, 22. marca - Poslanska skupina SDS je zaradi načrtovane reorganizacije upravnih enot vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve. Na današnji novinarski konferenci so poudarili, da predlog reorganizacije predvideva ukinitev upravnih enot in ne sledi potrebam prebivalstva in gospodarstva, saj storitve javne uprave od teh oddaljuje.