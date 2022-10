Ministrica Ajanović Hovnik na obisku UE Ljubljana predstavila načrte za reorganizacijo upravnih enot

Ljubljana, 7. oktobra - Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je po menjavi vodstva obiskala Upravno enoto Ljubljana in se srečala z zaposlenimi. Razpravljali so o prostorski in kadrovski problematiki, stanju glede reševanja odprtih zadev in delovanju krajevnih uradov. Ministrica je med drugim tudi predstavila načrte za reorganizacijo upravnih enot na ravni celotne države.