Poslanci SD pozivajo ministrstvo za javno upravo k ponovnemu premisleku o reorganizaciji upravnih enot

Ljubljana, 17. marca - Poslanci SD pozivajo ministrstvo za javno upravo, naj ponovno premisli predlog za reorganizacijo upravnih enot. Predlagajo, da si ministrstvo vzame dodaten čas za razpravo na terenu in analizo, ki bo prinesla konkretna izhodišča za izboljšanje kakovosti in hitrost izvajanja postopkov, v pripravo predlogov pa vključijo tudi župane in upravne enote.