Nemški sindikati za ponedeljek napovedali stavko v prevozniškem sektorju

Frankfurt, 23. marca - Nemški sindikati so za ponedeljek napovedali stavko zaposlenih na letališčih in železnicah ter v avtobusnem prometu in pristaniščih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Osrednja zahteva so višje plače, ki bi delavcem pomagale pri soočanju z visoko inflacijo. Gre za novo v vrsti stavk v največjem evropskem gospodarstvu.