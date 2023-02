Na nemških letališčih stavka za višje plače, odpovedane tudi povezave s Slovenijo

Frankfurt, 17. februarja - Na sedmih nemških letališčih, tudi vozliščih Frankfurt in München, se danes začenja stavka javnih uslužbencev, s katero bodo ti okrepili zahteve po višjih plačah. Po izračunih Nemške zveze letališč (ADV) bo odpovedanih 2340 letov, prizadetih pa nekaj manj kot 300.000 potnikov. Odpovedane so tudi povezave med Frankfurtom in Münchnom ter Ljubljano.